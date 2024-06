Juventus, fissato il prezzo per Chiesa. Poi l'assalto a Greenwood: principio d'accordo col ragazzo

Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 con la Juventus, non pare strategico per Thiago Motta e così, stando a quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere di Torino, con 25-30 milioni può partire. D'altronde l'ex Fiorentina, con un solo anno di contratto, è lontanissimo da un accordo per il rinnovo e quest'estate, senza l'intesa, sarebbe destinato all'addio per non perderlo a zero tra un anno.

Per sostituirlo - si legge - la Juve sta puntando in maniera decisa su Mason Greenwood del Manchester United: un principio d’accordo con il ventiduenne esterno offensivo inglese c’è già ma l’intento è abbassare la richiesta dei Red Devils che ammonta a 50 milioni. Troppi, considerando il contratto in scadenza tra un anno; Giuntoli ne vorrebbe investire al massimo 30.