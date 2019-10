La lunga rincorsa alla cessione di Koulibaly. Per evitare un Allan-bis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly è difensore di 28 anni. E' al Napoli dal 2014, su richiesta di Rafa Benitez, ed è reduce da stagioni da protagonista assoluto. L'ultima stagione al Napoli di Maurizio Sarri è coincisa anche con la sua migliore stagione, ma anche nella passata stagione s'è espresso su altissimi livelli. E' considerato da tutti uno dei migliori difensori a livello internazionale e non a caso il suo nome è ormai stabilmente in tante top undici: da quella del Gran Galà del calcio italiano passando per quella dei migliori calciatori africani e non solo.

Però ha 28 anni. E se il suo Napoli negli ultimi anni ha vissuto sulla cresta dell'onda, è riuscito a crescere e a migliorare, è anche grazie alle grandi cessioni. Il Napoli non ha il fatturato della Juventus, ma nemmeno quello dell'Inter, e solo sbagliando poco sul mercato può competere con queste società. Ed essere avanti alla Roma e al Milan.

Operare bene sul mercato vuol dire non solo acquistare bene, ma soprattutto vendere bene. Operazione brillantemente portata avanti questa estate da Cristiano Giuntoli che - pur senza dare via i big - ha comunque portato nelle casse del club introiti fondamentali per l'acquisto di giocatori come Lozano o Manolas.

Nei prossimi anni, qualche grande cessione per lasciare alto il livello di competitività sarà inevitabile. E del resto l'ha detto oggi anche Aurelio De Laurentiis: "Io sono rimasto affezionato all'uomo Koulibaly e non l'ho venduto neanche a 105 milioni, ma arriverà un momento in cui saremo costretti a venderlo".

Parole che spalancano le porte a un addio del difensore senegalese, che la prossima estate avrà 29 anni. Sarà forse quella l'ultima estate in cui il Napoli potrà pensare di venderlo a una cifra simile a quelle rifiutate negli ultimi anni. L'ultima estate prima dell'inevitabile inizio - per ciò che concerne le valutazioni di mercato - della parabola discendente. L'obiettivo è non perdere l'ultimo treno per la grande plusvalenza. E' evitare l'errore commesso con Allan quando, per tirare troppo la corda col Paris Saint-Germain si trattenne contro la sua volontà un giocatore che - solo dieci mesi fa - aveva una valutazione molto più alta rispetto a quella attuale.