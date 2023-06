La Premier pigliatutto guarda anche in casa Juventus: su Chiesa non c'è solo il Liverpool

Nelle mire delle inglesi, negli ultimi giorni, per quanto riguarda la Juventus è entrato Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero sta recuperando lo smalto momentaneamente perduto e, di conseguenza, il suo profilo è tornato tra i più appetibili su scala internazionale. Hanno sondato il terreno Manchester United e Chelsea, oltre al Bayern Monaco. Ha chiesto informazioni più approfondite ancora il Newcastle. E ora - ribadisce Tuttosport - sembra fare decisamente sul serio il Liverpool di Klopp, impegnato in una strutturale opera di ricostruzione.

Vendere, non svendere. La Juventus, per quanto consapevole di dover vendere, non intende però svendere: la base di partenza della trattativa si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Quanto reputato necessario per sanare i conti - conclude Tuttosport - quanto investito per strappare Chiesa ai tempi alla Fiorentina. L’esterno era sbarcato a Torino nel 2020 con un prestito biennale da 10 milioni, cui due anni più tardi era seguito il riscatto per 40 milioni fissi più altri 10 di eventuali bonus.