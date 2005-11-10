Zirkzee si è promesso alla Juventus: il Manchester United apre a una formula precisa

Joshua Zirkzee ha preso la sua decisione: vuole la Juventus. E il Manchester United è disponibile a parlare di una formula vantaggiosa per il trasferimento

La Juventus prosegue la sua campagna rafforzamenti seguendo le indicazioni tattiche di Luciano Spalletti. I vertici di mercato Giovanni Carnevali e Frederic Massara mantengono come priorità gli innesti di Franck Kessié a centrocampo e Joshua Zirkzee in attacco, oltre alla ricerca di un terzino sinistro. Per entrambi i giocatori gli accordi di massima sono già impostati, ma prima di affondare il colpo la società bianconera necessita di sbloccare alcune uscite strategiche per fare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Per sbloccare un arrivo

Il tassello fondamentale per l'arrivo di Zirkzee è la partenza di Jonathan David, la cui cessione libererebbe il posto per l'attaccante olandese, impaziente di fare ritorno in Serie A. Il Manchester United ha aperto alla cessione dell'ex Bologna in prestito con diritto di riscatto e ragionamenti aperti anche sull'obbligo. Il giocatore, seguito anche dal Napoli, ha dato priorità assoluta al club bianconero. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

A centrocampo

Anche Kessié ha espresso una netta preferenza per il progetto juventino, mettendo in stand-by una ricca offerta dell'Al-Ittihad pur di tornare in Italia ed essere centrale nei piani di Spalletti. Forte dell'ottimo rapporto tra l'entourage dell'ivoriano e Massara, la Juventus confida di chiudere l'intesa sulla base di un contratto triennale, ritoccando verso l'alto la proposta iniziale da 3,5 milioni fino a circa 4,5 milioni di euro a stagione.