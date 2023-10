La Procura di Torino convocherà a breve Zaniolo e Tonali: ancora al vaglio tutte le chat

La Procura di Torino convocherà a breve Zaniolo e Tonali. I due - riporta infatti Sky Sport - verranno sentiti dagli inquirenti il prima possibile, in base alle disponibilità dei due giocatori e della Procura.

Finora non si prefigura nessuna frode sportiva

Ma la Procura di Torino - continua Sky Sport - non si ferma solo alle scommesse sui siti illegali ma cerca anche la frode sportiva. E finora non è stata riscontrata nessuna frode sportiva. Al momento, sono ancora al vaglio tutte le chat che devono essere analizzate e dovrebbe esserci poi il colloquio diretto tra il pm di Torino e i due giocatori.