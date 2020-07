La Roma a un passo dall'Europa League. A decidere è un rigore di Veretout, polemiche per il 2-1

LE FORMAZIONI - Fonseca decide di lasciare ancora in panchina Nicolò Zaniolo, ma in compenso recupera - per la linea dei trequartisti - Lorenzo Pellegrini dietro a Edin Dzeko. Fuori anche Ibanez. Nella Fiorentina invece conferma per Terracciano, ma la novità è Kouame in attacco con Ribery, preferito a Vlahovic e Cutrone.

POCO DIVERTIMENTO - Il caldo di Roma sembra fermare sia i padroni di casa che la Fiorentina, entrambe intenzionate a produrre qualcosa, ma le idee rimangono solamente sulla carta. Così ci sono pochissime palle gol, se non zero, almeno per la prima mezz'ora. Pellegrini scalda i guanti di Terracciano con un tiro dal limite, tutt'altro che semplice da disinnescare. Poi Kouame, non in grande giornata, da posizione buona spedisce addosso a Ghezzal. Con l'andare dei minuti le squadre si allungano e ne beneficia lo spettacolo.

SCIAGURATO LIROLA - Negli ultimi istanti del primo tempo invece accade di tutto. Lirola perde un pallone banale, con Dzeko che fa riparitire l'azione. Il terzino spagnolo chiede scusa alla panchina ma, nel frattempo, perde contatto visivo con pallone e Bruno Peres, salvo poi tirargli una ginocchiata in mezzo all'area. Dal dischetto del rigore Veretout, nei panni dell'ex, non sbaglia, spiazzando Terracciano.per l'1-0. Nel recupero Pezzella colpisce un palo sugli sviluppi di una punizione, Mancini raddoppierebbe ma è in fuorigioco.

SENZA SALTARE - Nella seconda frazione la Roma avrebbe la possibilità di raddoppiare subito con Mkhitaryan, ben imbeccato da Spinazzola, ma il suo lob in corsa salta Terracciano senza però inquadrare lo specchio della porta. Poco dopo, sugli sviluppi di un angolo, Milenkovic non salta nemmeno, Diawara lo fa senza prendere il pallone: il serbo, con un colpo di testa morbido, pesca l'angolino lontano dove Pau Lopez non può arrivare, è l'1-1. Poco dopo ancora Mkhitaryan, ben pescato da Spinazzola, salta secco l'avversario e ci prova con il diagonale che si infrange sul palo. Roma anche sfortunata nelle situazioni chiave, ma la parata di Terracciano vale un gol.

DI RIGORE - La Roma però non ci sta e vuole vincere una partita che sembra alla portata, anche perché la Fiorentina crea davvero poco. Lo fa nel modo più discutibile possibile: grossa fagiolata in area, con Kolarov che da posizione impossibile prende un palo, Carles Perez che chiama al miracolo Terracciano e Dzeko che, da due passi, manda fuori. Il portiere della Fiorentina però lo colpisce, quando ha già tirato, e per Chiffi è il secondo calcio di rigore. Veretout è ancora freddo, per la doppietta.

ROMA-FIORENTINA 2-1

Marcatori: Veretout rig. 45', Milenkovic 55', Veretout rig. 87'.

Roma (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (dal 76' Cristante), Veretout (dal 60' Zaniolo), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (dall'82 Perez); Dzeko.

Fiorentina (3-5-2)

Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (dall'82' Venuti), Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame (dal 46' Vlahovic), Ribery (dal 46' Cutrone).