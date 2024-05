Attacco Roma, si ricomincia: via Lukaku, incognita Dybala. E Abraham potrebbe restare

Grandi movimenti in attacco per la Roma che verrà. Daniele De Rossi e i suoi dovranno partire dalla rifondazione nel reparto offensivo perché Romelu Lukaku non verrà riscattato e farà il suo ritorno al Chelsea e perché c'è un'incognita anche sul destino di Paulo Dybala. L'argentino potrebbe avere delle richieste importanti e senza la Champions potrebbe diventare più difficile trattenerlo.

Secondo Il Messaggero, in partenza c'è anche Azmoun mentre sarà confermato Tommaso Baldanzi. Da valutare anche Tammy Abraham che vorrebbe tornare in Premier League ma alla fine potrebbe restare. Rientreranno poi il Gallo Belotti e Solbakken ma anche Shomurodov, tutti però senza disfare le valigie.