La Roma cambia rotta: basta prestiti, tutto su giocatori-asset. Il sogno per l'attacco è David

vedi letture

Daniele De Rossi è un allenatore giovane che vuole calciatori che lo siano altrettanto. Ha tracciato la strada, ha indicato alla Roma il cambio di rotta. E l'ha fatto nell'ultima conferenza stampa, soffermandosi sugli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione: "Non abbiamo parlato di nessun calciatore, ma abbiamo fatto valutazioni su quanto fatto nei passati anni. Forse è meglio valorizzare i giocatori nostri e creare un asset che ti dà continuità, ma è presto. Manca ancora la figura che metterà a posto i tasselli, ma non manca tanto". Ora che la figura è arrivata, ed è il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, si può cominciare a fare sul serio.

Le nuove linee guida

In sostanta il diktat del club è chiaro: niente prestiti costosi, più valorizzazione di giocatori con un prezzo sostenibile e da poter rivendere in futuro a un prezzo maggiore per aumentare i ricavi e le plusvalenze. Insomma, non andare più sui Lukaku (a proposito, visto che salterà l'Empoli la sua esperienza in giallorosso è da considerarsi conclusa), ma cercare dei calciatori-asset, ossia dei ragazzi di valore ma soprattutto di potenziale, da valorizzare, riceverne i benefici e poi cedere. In stile Atalanta o Bayer Leverkusen.

Il sogno David

La Roma è alla ricerca di un nuovo profilo di attaccante di livello, di spessore internazionale, ma che anagraficamente possa essere valutato anche come un asset importante per il futuro. Ecco, se Big Rom con i suoi 31 anni non corrisponde a questo tipo di investimento, il sogno Jonathan David invece con i suoi 24 anni garantirebbe un impegno economico utile per l’oggi e per il domani. David a oggi resta un sogno, un nome sulla lista in mezzo a tanti altri. Ma chissà cosa potrà accadere nelle prossime settimane. A scriverlo è il Corriere dello Sport.