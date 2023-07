La Roma cerca un centrocampista: Sanches più vicino, spunta l'idea Fabian Ruiz

Interessante approfondimento di mercato proposto quest'oggi dal quotidiano Il Messaggero e riguardante la Roma di José Mourinho. Come noto i giallorossi sono alla ricerca di diversi profili da aggiungere alla rosa dello Special One e una delle richieste del tecnico riguarda un nuovo centrocampista. In questo senso, si legge, il nome più vicino è quello di Renato Sanches, ma proprio nel PSG ci sono altri giocatori che potrebbero fare al caso della Roma, ovvero l'ex Georgino Wijnaldum e soprattutto l'ex Napoli Fabian Ruiz.

Il nome di Renato Sanches è sempre più caldo

I contatti col club francese sono sempre più frequenti in questo senso, col gm Tiago Pinto che lavora dal ritiro di Albufeira. Il PSG vuol liberare il centrocampista portoghese, ancora non ha accettato la formula del prestito ma novità sono attese nelle prossime ore.

Gli altri due esuberi del PSG

Wijnaldum non è certo una novità, dopo la stagione in prestito a Trigoria dello scorso anno. L'infortunio ne ha fortemente condizionato il rendimento e l'impatto, ma la Roma lo riprenderebbe volentieri. Quindi Fabian Ruiz: l'ex Napoli è particolarmente stimato da Mourinho e dopo solo una stagione all'ombra della Tour Eiffel con un'offerta all'altezza potrebbe partire. E la Roma in quel caso ci sarebbe.