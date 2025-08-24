Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il PSG si libera di un esubero: Renato Sanches ufficiale in prestito al Panathinaikos

Il PSG si libera di un esubero: Renato Sanches ufficiale in prestito al PanathinaikosTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:04Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Indesiderato al Paris Saint-Germain, Renato Sanches cercherà di rilanciarsi in Grecia. Il club transalpino pochi istanti fa ha ufficializzato la partenza del centrocampista portoghese in prestito al Panathinaikos. Il PSG e la società greca hanno trovato un accordo per il campione d’Europa 2016, il cui futuro non era più previsto nella capitale francese. Già ceduto in prestito la scorsa stagione al suo club di formazione, il Benfica, Sanches aveva disputato 21 partite, segnando 1 gol.

Comunicato ufficiale
Il centrocampista portoghese Renato Sanches si unisce al club greco Panathinaikos FC in prestito. Cresciuto nelle giovanili del Benfica a Lisbona, Renato Sanches ha disputato la sua prima partita con la prima squadra nell’ottobre 2015. Diventato rapidamente titolare, ha contribuito a conquistare il double campionato-coppa di lega nella stagione 2015–2016. Trasferitosi al Bayern Monaco nell’estate successiva, il centrocampista portoghese ha collezionato 53 presenze, segnato 2 gol, fornito 3 assist e vinto nove trofei con il club bavarese. Ha anche giocato in Premier League nella stagione 2017–2018 durante un prestito allo Swansea City.

Renato Sanches ha poi scoperto la Ligue 1 quando si è trasferito al Lille OSC nell’agosto 2019. In tre stagioni ha disputato 90 partite (6 gol, 10 assist), vincendo il campionato francese nel 2021 e il Trophée des Champions nello stesso anno. Nell’estate del 2022 è passato al Paris Saint-Germain, indossando la maglia numero 18 e collezionando 27 presenze e 2 gol nella stagione 2022–2023. L’anno successivo è stato ceduto in prestito alla Roma, dove ha giocato 12 partite segnando una rete. Nella scorsa stagione è tornato in prestito al suo club d’origine, il Benfica, disputando 21 partite e segnando 1 gol. Il Paris Saint-Germain augura a Renato Sanches un’eccellente stagione".

