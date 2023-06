La Roma ha il sì di Scamacca, ma non ancora quello del West Ham. Tre i nomi alternativi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'attacco della Roma e spiega come Gianluca Scamacca resti il primissimo obiettivo dei giallorossi in vista dell'estate. Il giocatore ha già dato il proprio ok al ritorno a Trigoria, ma ancora c'è da convincere il West Ham che non intende, per il momento, lasciarlo partire in prestito dopo aver speso oltre 40 milioni fra parte fissa e bonus per il cartellino.

Le alternative non mancano

Per il quotidiano un nome interessante in ottica Roma è quello di Wilfried Zaha, fresco di svincolo dal Crystal Palace. Fra i profili seguiti però ci sono anche Alvaro Morata, per il quale l'Atletico Madrid dovrebbe però contribuire all'ingaggio, e Noah Okafor del Salisburgo.