La Roma vuole Milenkovic, l'addio di Smalling può aiutare. Solet e Dier alternative

La Roma punta un nuovo centrale di difesa e mette nel mirino Nikola Milenkovic della Fiorentina. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrale serbo sia finito nel calderone dei nomi osservati dal direttore giallorosso Tiago Pinto, che vuole regalare a José Mourinho un nuovo difensore. La Fiorentina chiede circa venti milioni di euro, dopo che Milenkovic ha rinnovato lo scorso anno, ma non è chiaro se sia aperta a cedere un giocatore ad una rivale per un posto in Europa.

Le alternative e il futuro di Smalling

Milenkovic guadagna già parecchio, oltre tre milioni, una importante e che la Roma, per motivi di financial fair-play, rischia di non poter spendere, a meno che non ceda un giocatore che guadagni una cifra simile, come Chris Smalling. In ogni caso, Tiago Pinto ha diversi assi nella manica e diverse alternative. Tra queste il centrale Solet del Salisburgo ed Erik Dier del Tottenham, oltre a Chalobah e Sarr, ai margini al Chelsea.