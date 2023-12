La Salernitana c'è. Il Milan passa subito ma Fazio al 42' trova il pari: 1-1 all'intervallo

Salernitana-Milan 1-1 al termine del primo tempo della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A. La squadra rossonera passata in vantaggio grazie al terzo gol stagionale del centrale di difesa inglese Fikayo Tomori - bravo al 16' a farsi trovare al posto giusto al momento giusto su un assist di Leao - è stata raggiunta nel finale da una frustata di testa di Fazio che su un corner calciato da Candreva ha sovrastato Loftus-Cheek e ha trovato la rete del meritato pareggio.

Partita fino a questo momento piacevole, Salernitana tutt'altro che arrendevole. Con Tchaouna e Candreva alle spalle di Boulaye Dia, la squadra granata non ha rinunciato ad attaccare e già nei primi trentadue minuti in ben tre circostanze s'è affacciata dalle parti di Maignan. Al 7' è stato Dia a costringere il portiere francese a rifugiarsi in corner. Alla mezz'ora, su un cross di Candreva, una fortuita deviazione di Bennacer ha chiamato l'estremo difensore rossonero a una smanacciata tutto istinto. Poi due minuti più tardi un contropiede organizzato al meglio che l'ex Lazio non ha sfruttato nel migliore dei modi.

Oltre al gol, il Milan ha prodotto un paio di guizzi con Rafael Leao, fin qui il migliore tra i rossoneri. Al 27esimo è stato bravo Costil in uscita a fermare Theo Hernandez lanciato a rete ma i rossoneri - superata la mezz'ora - hanno badato esclusivamente alla fase difensiva e hanno pagato questo atteggiamento. Al 41esimo Maignan s'è opposto una conclusione di Kastanos, ma nulla ha potuto sul successivo corner, quello che ha permesso ai padroni di casa di rientrare negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

