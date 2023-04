Lapo Elkann: "Lasciate in pace Allegri. La stagione non è finita, i conti si fanno alla fine"

Lapo Elkann, attraverso il proprio profilo Twitter, ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus: "Allegri lasciatelo in pace che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e della sua grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita, i conti si fanno a fine stagione, che vi piaccia o meno. Non è giusto mettere tutte le colpe su di lui".