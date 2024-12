Lapo Elkann: "Thiago Motta allenatore di talento, ma è necessario avere pazienza"

Lapo Elkann ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Abu Dhabi, dove è stato ospite del box Ferrari per assistere all'ultima gara della stagione di Formula Uno. Con l'occasione Elkann ha commentato la situazione in casa Juventus dopo il pareggio di ieri sera in rimonta contro il Bologna.

Le parole di Lapo Elkann

"Motta è un uomo eccezionale e un allenatore di talento, ma è necessario avere pazienza. Da tifoso, il pareggio non mi soddisfa, desidero la vittoria. Riguardo allo Scudetto, spero di poter vincere come tutti gli altri e sono dispiaciuto per il risultato di ieri. Ora affrontiamo il Manchester City e dobbiamo vincere".

Il tabellino di Juventus-Bologna 2-2

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti (34' st Savona), Kalulu, Cambiaso (14' Rouhi); Locatelli (19' st Thuram), Fagioli (19' st Yildiz); Conceicao, Koopmeiners, Weah (34' st Mbangula); Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Owusu, Pugno, Pagnucco, Rizzo. All.: Thiago Motta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm (38' st Posch), Beukema, Lucumí, Miranda; Pobega (35' st Moro), Freuler; Ndoye, Odgaard (15' st Fabbian), Dominguez (39' st Iling-Junior,); Castro (35' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Erlic, Karlsson, Casale, Corazza, Ferguson, De Silvestri, Urbanski. All.: Italiano

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 30' Ndoye (B), 8' st Pobega (B), 17' st Koopmeiners (J), 47' st Mbangula (J)

Ammoniti: Weah, Vlahovic, Rouhi, Kalulu (J), Castro, Holm, Odgaard Lucumì (B)

Espulsi: Thiago Motta (J)