Lautaro faro e bomber della nuova Inter. Mai una partenza così in 6 anni in nerazzurro

Ci aveva abituati a partenze di stagione in grande stile. Ma i numeri di questo inizio di 2023/2024 di Lautaro Martinez sono meritevoli di una sottolineatura. Perché se il suo status all'interno del gruppo è stato certificato dalla fascia da capitano, sul campo il Toro ha fatto capire quale sono i suoi presupposti per questa sua sesta stagione in maglia nerazzurra.

Nel 2018/2019 l'argentino era poco più che un prospetto interessante e i pochi minuti di campo nelle prime tre giornate coincisero con un nulla di fatto in termini numerici. La stagione seguente arrivò un gol in tre giornate, quindi un crescendo senza sosta: nel 2020/2021 3 gol e 1 assist, nel 2021/2022 2 gol ma ocn sole due partite giocate. Lo scorso anno 2 gol e 1 assist. Numeri importanti, ma che poco hanno a che vedere con quelli attuali, visti i 5 centri dell'argentino nelle prime 3 di campionato.