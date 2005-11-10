Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Lazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita"

Lazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:15Serie A
Valentino Lazaro dice addio al Torino dopo 4 anni e saluta così il club e i suoi tifosi su Instagram: "Non ho mai scelto di parlare molto. Voglio solo dire grazie, vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita".

Valentino Lazaro non continuerà a giocare al Torino. La notizia era ormai ufficiosa, ma oggi, con il mancato rinnovo del suo contratto, è diventata ufficiale. L'esterno austriaco ha voluto mandare un messaggio a tutti quelli che lo hanno sostenuto attraverso il suo profilo Instagram, ricordando quello che ha vissuto in granata.

Il post di Lazaro

Il classe '96 ha affidato ai social il suo pensiero: "GRAZIE ❤️❤️❤️. Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili – nemmeno quando era dura restare in silenzio – preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre! ❤️".

I numeri di Lazaro

Il 30enne in carriera vanta 131 presenze con il Torino, 121 gettoni e 15 gol con il Salisburgo, 65 apparizioni e 5 centri con l'Hertha Berlino, 29 partite con il Benfica, 28 sfide e 2 gol con il Borussia Moenchengladbach, 15 gare e 2 reti con il Newcastle, 11 match con l'Inter, 3 incontri con il Liefering e una presenza e un centro con la seconda squadra dell'Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 36 volte con l'Austria, segnando 3 gol, 6 con l'Under 21, 2 con l'Under 18, 17 con l'Under 17 e 5 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera 5 campionati austriaci e 4 Coppa Austriache.

Articoli correlati
Valentino Lazaro saluta il Torino: l'esterno sta trattando con l'Al Ain Valentino Lazaro saluta il Torino: l'esterno sta trattando con l'Al Ain
Lazaro sull'Inter: "Scudetto meritato. Rimpianti? Mi infortunai, fu un periodo difficile"... Lazaro sull'Inter: "Scudetto meritato. Rimpianti? Mi infortunai, fu un periodo difficile"
Lazaro annuncia: "Non resterò al Torino. Sul club: "Può fare di più, tanto da migliorare"... Lazaro annuncia: "Non resterò al Torino. Sul club: "Può fare di più, tanto da migliorare"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 giugno Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 giugno
Cordoba: "Ho sempre cercato di imitare Zanetti. Triplete? Non ne eravamo consapevoli"... Cordoba: "Ho sempre cercato di imitare Zanetti. Triplete? Non ne eravamo consapevoli"
Lazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club... UfficialeLazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita"
Panchina cercasi, tutti gli allenatori liberi: Koeman si dimette e torna su piazza... Focus TMWPanchina cercasi, tutti gli allenatori liberi: Koeman si dimette e torna su piazza
Juventus, terminate le visite mediche di Ekhator: il classe 2006 lascia il J Medical... VideoJuventus, terminate le visite mediche di Ekhator: il classe 2006 lascia il J Medical
Meichtry al Genoa, Lopez: "Competitivo e versatile, centrocampista moderno" Meichtry al Genoa, Lopez: "Competitivo e versatile, centrocampista moderno"
Favo scommette su Liberali: "È uno di quei talenti che ci siamo goduti in passato"... Favo scommette su Liberali: "È uno di quei talenti che ci siamo goduti in passato"
Filardi: "Il Napoli ha pagato il 30-40% in più sul mercato perché ha avuto troppa... Filardi: "Il Napoli ha pagato il 30-40% in più sul mercato perché ha avuto troppa fretta"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Conte logora chi non ce l’ha: perché Marotta e De Laurentiis vogliono lui e non Mancini in Nazionale. Chi decide davvero il ct? Juventus, il settlement agreement è una benedizione
Primo piano
Immagine top news n.0 Doppietta di Mbappé e gol di Barcola: la Francia travolge la Svezia e vola agli ottavi
Immagine top news n.1 La UEFA multa la Juventus, che intanto pensa al mercato: Ekhator è già a Torino
Immagine top news n.2 Tra svincolati e fine dei prestiti, un centinaio di giocatori di Serie A col futuro in sospeso
Immagine top news n.3 Juventus, terminate le visite mediche di Ekhator: il classe 2006 lascia il J Medical
Immagine top news n.4 La Juventus prende Ekhator: in serata a Torino per le visite. Puczka al Genoa
Immagine top news n.5 Repubblica: "Bastoni indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta escort"
Immagine top news n.6 Juve, ecco il settlement agreement: multa da 20 milioni (ma condizionata). 6 milioni alla Fiorentina
Immagine top news n.7 Un Mago per Ruben Amorim: tutto su Gonçalo Ramos, il colpo portoghese del Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Clamoroso crollo Germania: i retroscena dell'ennesimo fiasco e quel che accadrà Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Ekhator-Liberali come segnali di cambiamento e la verità su Maresca". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Anche la MLS riesce a beffare la Serie A: così Lewandowski sceglie Chicago
Immagine news podcast n.3 Per l'Italia è un mercato in salita: non c'è paragone con la Premier League. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il centrocampo del Milan rischia di cambiare quasi completamente
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Parlano Manna, Ausilio e Carnevali: a chi credere? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Giuliani su Allegri: “Mi aspetto voglia di rivalsa. Napoli occasione straordinaria”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Paolillo: "Si gioca anche senza Dumfries e Palestra. Priorità la difesa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 giugno
Immagine news Serie A n.2 Cordoba: "Ho sempre cercato di imitare Zanetti. Triplete? Non ne eravamo consapevoli"
Immagine news Serie A n.3 Lazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita"
Immagine news Serie A n.4 Panchina cercasi, tutti gli allenatori liberi: Koeman si dimette e torna su piazza
Immagine news Serie A n.5 Juventus, terminate le visite mediche di Ekhator: il classe 2006 lascia il J Medical
Immagine news Serie A n.6 Meichtry al Genoa, Lopez: "Competitivo e versatile, centrocampista moderno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Floriani Mussolini saluta la Cremonese: “L’esordio in Serie A resterà indimenticabile”
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cristian Shpendi può partire: idea Sassuolo o pista estera
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i ritiri estivi: montagna protagonista, Empoli e Juve Stabia ancora senza sede
Immagine news Serie B n.4 Vicenza, R. Rosso: "Vogliamo un campionato importante. Non mi piace parlare di salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Vicenza, fatta per Riccardo Marchizza: pronto un triennale per il difensore
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, si riparte dopo il dietrofront di Turati: adesso in pole c'è Gorgone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, oggi scatta il Salary Cap: ecco come funziona
Immagine news Serie C n.2 Torres, Udassi su Greco: "È la prima pietra sulla quale stiamo programmando"
Immagine news Serie C n.3 De Giorgio saluta Potenza: "Fiero di ciò che abbiamo fatto. La B un'opportunità"
Immagine news Serie C n.4 Forlì, scelto il nuovo allenatore: sarà Nicola Campedelli
Immagine news Serie C n.5 Carpi, si valuta il ritorno di Romagnoli: il difensore si svincola dall'Empoli
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, colpo in porta: dal Mantova arriva Cristiano Fratti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Francia-Svezia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Women, si allontana Rossettini: Giampiero Piovani sempre più vicino
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, rinnovo fino al giugno 2027 con opzione per Stephanie Breitner
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, esercitato il diritto di opzione per Pastrenge. Contratto biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 Conferme in riva al lago: il Como 1907 va avanti con Mazzantini, il Como Women con Tramezzani
Immagine news Calcio femminile n.5 Spugna in direzione Napoli Women: sul piatto c'è un contratto biennale. Firma vicina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women 2026/2027, il punto sulle panchine: rivoluzione in casa delle prime
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 luglio 2004, la Grecia batte la Repubblica Ceca a Oporto. Con il silver gol di Dellas
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Venezia Lisman
Newsticker
30/06 Alessandro Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Il legale: «Nessun rapporto con minorenni»
30/06 Olanda e Germania fuori dal mondiale, ai rigori fanno festa Marocco e Paraguay
30/06 La Fifa redistribuisce 1,2 miliardi di dollari tra nazionali e filiera dei club
29/06 Il Brasile vince in rimonta, 2 a 1 a un combattivo Giappone
29/06 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression