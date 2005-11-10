Ufficiale Lazaro saluta il Torino: "Vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita"

Valentino Lazaro dice addio al Torino dopo 4 anni e saluta così il club e i suoi tifosi su Instagram: "Non ho mai scelto di parlare molto. Voglio solo dire grazie, vi seguirò da tifoso mentre cercate di riportare il club dove merita".

Valentino Lazaro non continuerà a giocare al Torino. La notizia era ormai ufficiosa, ma oggi, con il mancato rinnovo del suo contratto, è diventata ufficiale. L'esterno austriaco ha voluto mandare un messaggio a tutti quelli che lo hanno sostenuto attraverso il suo profilo Instagram, ricordando quello che ha vissuto in granata.

Il post di Lazaro

Il classe '96 ha affidato ai social il suo pensiero: "GRAZIE ❤️❤️❤️. Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili – nemmeno quando era dura restare in silenzio – preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare. Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto. Questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare. Forza Toro per sempre! ❤️".

I numeri di Lazaro

Il 30enne in carriera vanta 131 presenze con il Torino, 121 gettoni e 15 gol con il Salisburgo, 65 apparizioni e 5 centri con l'Hertha Berlino, 29 partite con il Benfica, 28 sfide e 2 gol con il Borussia Moenchengladbach, 15 gare e 2 reti con il Newcastle, 11 match con l'Inter, 3 incontri con il Liefering e una presenza e un centro con la seconda squadra dell'Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 36 volte con l'Austria, segnando 3 gol, 6 con l'Under 21, 2 con l'Under 18, 17 con l'Under 17 e 5 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera 5 campionati austriaci e 4 Coppa Austriache.