Ufficiale Dopo la scadenza del contratto col Torino, Lazaro riparte da Dubai: l'annuncio dell'Al Ain

Valentino Lazaro riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, è arrivata anche l'ufficialità: l'esterno austriaco è un nuovo giocatore dell'Al Ain. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, confermando l'ingaggio dell'ex Torino, che si era svincolato dopo la scadenza del contratto con la società granata.

Si chiude l'avventura al Torino

Lazaro aveva salutato il Torino e i suoi tifosi nella giornata di ieri, ponendo fine a un'esperienza durata quattro stagioni. Arrivato inizialmente in prestito dall'Inter nell'estate del 2022, il classe 1996 era stato poi riscattato l'anno successivo per circa 3,4 milioni di euro. Con la maglia granata ha collezionato complessivamente 131 presenze e 17 assist, senza mai trovare la via del gol. La sua stagione migliore è stata la 2024/25, chiusa con sette assist in 35 partite.

Una carriera tra Europa e ora Medio Oriente

Cresciuto nel Salisburgo, Lazaro ha vestito anche le maglie di Hertha Berlino, Inter, Newcastle, Borussia Mönchengladbach e Benfica. L'esperienza in nerazzurro, dopo il trasferimento da oltre 22 milioni di euro, non ha rispettato le aspettative e ha aperto la strada a una lunga serie di prestiti. Ora, dopo l'ultima stagione al di sotto dei livelli mostrati in passato, l'austriaco è pronto a iniziare una nuova avventura con l'Al Ain, uno dei club più prestigiosi del campionato emiratino.