L'ex laziale Dia punisce la Juventus su rigore: sorpasso Rennes, 1-2 al 43'
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:29Serie A
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22.10.2026 19:29Serie A
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Sorpasso del Rennes sulla Juventus, al 43' segna Boulaye Dia su calcio di rigore. Ingenuità di Douglas Luiz, che tocca di mano un tiro di Nagida e manda i francesi dal dischetto. Al tiro si presenta l'ex Lazio e Salernitana, che apre il destro e spiazza Vicario segnando l'1-2.
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