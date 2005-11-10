Rennes, Dia: "La Juve non è in crisi. Lazio? Non potevano fare peggio dell'anno scorso"

Boulaye Dia è in prestito al Rennes dalla Lazio e oggi sfiderà la Juventus in Europa League. Intervistato da diretta.it, l'attaccante ha dichiarato di non fidarsi dei bianconeri: "Hanno perso 2 partite, in questo caso non si può parlare di crisi. E poi sono usciti sconfitti contro la Lazio, che resta una grande squadra. Se quel giorno hanno perso contro una squadra più forte, parlare di crisi... E poi non ci riguarda, è un problema loro".

Segue ancora la Lazio?

"Sì, seguo sempre i loro risultati. Appena posso guardo le loro partite. Ho ancora degli ottimi amici lì, voglio bene a tutti e sono contento quando vincono. Nessuno se l'aspettava prima, ma noi sapevamo di cosa fosse capace la squadra. Quando è arrivato Gattuso con il suo staff e con lo spirito che lo contraddistingue, visto come era andata l'anno scorso, non potevamo davvero fare di peggio, anche a livello mentale. È stato un rinnovamento. Vista la preparazione pre-stagionale che abbiamo fatto, sapevamo che saremmo cresciuti. Soprattutto dopo la sconfitta in Coppa Italia, che è servita da scossa. Per me non è una sorpresa: so cosa ha portato l'allenatore e come ho lasciato il gruppo. Ero decisamente fiducioso in Gattuso. Lo sta dimostrando finora, quello che sta facendo è ottimo".

In Nazionale però non aveva avuto successo.

"Non è un mago, semplicemente c'è del lavoro dietro. La gente lo ha giudicato per le esperienze passate, ma ogni club e ogni contesto ha la sua verità. È venuto con una missione da compiere e per ora lo sta facendo benissimo. Alla Lazio quando sono arrivato, Baroni mi ha detto subito che era pronto a giocare con due punte e che sapeva che potevo muovermi dietro l'attaccante. Il suo sistema preferito era il 4-3-3, ma alla fine, in molte partite della stagione, abbiamo giocato insieme davanti io e Taty Castellanos".

Sarebbe un sogno segnare contro la Juventus?

"Un sogno no, ma è vero che ho segnato contro molti grandi club in Italia e non ancora contro la Juventus. Cercheremo di rimediare presto!".