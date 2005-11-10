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Lazio, ceduto Dia al Rennes in prestito con obbligo condizionato. Il comunicato
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Boulaye Dia ha lasciato la Lazio nell'ultimo giorno di mercato. Ad annunciare la cessione è stato il club biancoceleste con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, con la quale ha reso noto anche la formula dell'operazione.
Il comunicato della Lazio
"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni sportive il calciatore Boulaye Dia a favore del club francese Stade Rennais F.C.".
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