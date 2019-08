© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio crea, la Lazio segna. Ancora: 3-0 a Marassi sulla Sampdoria, doppietta per Ciro Immobile. Sull'asse dei tenori biancocelesti: l'azione parte da Luis Alberto che apre per Milinkovic. Scambio tra Lazzari e il serbo, che di prima intenzione, senza neanche guardare il compagno, s'inventa un lancio perfetto per il centravanti laziale. Male la linea difensiva blucerchiata, bene Immobile, che pasticcia un po' col pallone ma non sbaglia di certo. Audero ancora battuto, il tris Lazio è servito. 0-3 al Ferraris, notte fonda per Di Francesco e i suoi.