Lazio, il nome nuovo per l'attacco è Otele. Sull'esterno del Basilea c'era anche il Lecce
TUTTOmercatoWEB
Nome nuovo per la Lazio, che ha messo nel mirino secondo Sky Sport un calciatore già monitorato nelle scorse settimane anche da un'altra squadra della nostra Serie A, nello specifico il Lecce. Si tratta di Philip Otele (27 anni), esterno offensivo nigeriano classe 1999 che milita in Svizzera, con il Basilea, club in cui ha fatto rientro alla fine della scorsa stagione dopo aver giocato in prestito all'Amburgo nella seconda parte.
Contatti in corso anche per Begraoui
E non solo lui, perché il mirino del club biancoceleste rimane puntato anche su Yanis Begraoui (25 anni), centravanti marocchino classe 2001 che gioca in Portogallo, con l'Estoril Praia, e per il quale la società biancoceleste sta portando avanti i contatti che aveva già avviato.
Altre notizie Serie A
Oggi
11:20 Serie AUfficiale
UfficialeFiorentina, tesserato l'attaccante Campaniello dall'Empoli. Il contratto è depositato
11:18 Serie ATMW
TMWCoulibaly può tornare in Serie A: visite in corso con il Genoa per il terzino del Leicester
11:15 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'agente di Perri: "Altre 3 italiane lo volevano, Torino deciso e impeccabile dall'inizio"
11:11 Serie ATMW
TMWKoné in bilico a Roma, Gasperini si sta opponendo. Ieri ha detto: "Non ho sentori di addio"
11:07 Serie A
Il Chelsea apre all'addio di Enzo: può diventare il secondo colpo più costoso di sempre in Premier
11:05 Serie AUfficiale
UfficialeParatici riparte dalla Roma: il figlio del ds della Fiorentina giocherà in Primavera
11:01 Serie A
Manu Kone al Chelsea, trattativa caldissima con la Roma. Gittens possibile contropartita, il punto