Lazio, il nome nuovo per l'attacco è Otele. Sull'esterno del Basilea c'era anche il Lecce

Nome nuovo per la Lazio, che ha messo nel mirino secondo Sky Sport un calciatore già monitorato nelle scorse settimane anche da un'altra squadra della nostra Serie A, nello specifico il Lecce. Si tratta di Philip Otele (27 anni), esterno offensivo nigeriano classe 1999 che milita in Svizzera, con il Basilea, club in cui ha fatto rientro alla fine della scorsa stagione dopo aver giocato in prestito all'Amburgo nella seconda parte.

Contatti in corso anche per Begraoui

E non solo lui, perché il mirino del club biancoceleste rimane puntato anche su Yanis Begraoui (25 anni), centravanti marocchino classe 2001 che gioca in Portogallo, con l'Estoril Praia, e per il quale la società biancoceleste sta portando avanti i contatti che aveva già avviato.