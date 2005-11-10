Lazio, l'ex Conceicao: "Bravissimo Gattuso, spero resti nelle zone alte fino alla fine"

Una delle partite clou del weekend di Serie A è senza dubbio Juventus-Lazio. Chi in carriera l'ha vissuta da protagonista è Sergio Conceicao, estero portoghese che ha debuttato in Italia proprio contro i bianconeri segnando il gol decisivo nella finale di Supercoppa Italiana 1998. L'ex giocatore biancoceleste, ora allenatore, ha parlato delle due squadre a La Gazzetta dello Sport.

L'inizio di stagione laziale sta andando oltre ogni più rosea aspettativa: "Una sorpresa, anche per il clima che si respira a Roma. So dei problemi coi tifosi. Gattuso, però, è stato bravissimo a dare da subito una grande energia. Basti guardare come sta giocando Tavares, tornato a livelli da nazionale. E Frattesi è stato un gran colpo. Alla Lazio sono molto legato, spero riesca a mantenersi nelle zone alte fino alla fine".

Juve tra alti e bassi: "Credo che Luciano sappia di avere un gruppo di qualità, ma ancora giovane. Per questo prova a variare spesso, per cercare di dare identità ed equilibrio alla squadra. Poi ci vogliono i risultati, naturalmente. Ma Spalletti a me piace molto: è un tipo metodico, sa lavorare con i giovani e far capire loro cosa significa giocare alla Juve".