Il Tardini di Parma, teatro del match tra Parma e Roma giocato nel pomeriggio e terminato con la vittoria dei giallorossi per 1-5, aveva anche degli spettatori illustri. Presente anche Sergio Conceicao, che da giocatore ha vestito la maglia gialloblù nella stagione 2000/01.

Nella compagine ducale ha giocato 36 partite, chiudendo quell'anno al quarto posto in campionato e centrando una finale di Coppa Italia poi persa contro la Fiorentina. Un'annata positiva a livello personale, in cui ha messo a referto 7 gol e 8 assist. C'è inoltre una coincidenza quasi chirurgica: per 2 giorni, non è tornato a Parma in occasione dell'anniversario suo primo gol con gli emiliani. Era il 19 novembre 2000 quando, in un match giocato a Bologna, si sbloccò con la sua nuova squadra - era arrivato in estate dalla Lazio - ma tale rete non bastò per evitare la sconfitta (la gara finì 2-1 per i felsinei).