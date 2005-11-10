Strahinja Pavlovic ha raccontato alcuni curiosi retroscena sui suoi ultimi allenatori durante una lunga intervista al podcast serbo SS Calcio. Il difensore del Milan si è soffermato soprattutto sull'esperienza vissuta con Sergio Conceiçao, descrivendo un tecnico molto rigoroso nelle regole e nella disciplina, senza però risparmiare anche parole di stima nei suoi confronti.

Niente Nutella e regole rigide

Parlando della sua alimentazione, Pavlovic ha rivelato che, nonostante una genetica favorevole gli permetta di concedersi spesso pizza e hamburger, nei giorni che precedono le partite segue una dieta rigidissima a base di pasta, pollo e miele. Proprio su questo tema è emerso un aneddoto legato a Conceiçao: "Quando è arrivato mi ha tolto la Nutella e da quel momento non è più ricomparsa", ha raccontato sorridendo. Poi la battuta che ha fatto discutere: "Gli voglio bene, è una brava persona, ma aveva davvero metodi hitleriani".

Il centrale serbo ha spiegato che l'allenatore imponeva regole molto severe: parastinchi e gomitiere obbligatori anche in allenamento, "con temperature da o a 35°", cene separate dal resto dello staff e divieto assoluto di uscire nei due giorni e mezzo precedenti alle gare. "Cinque o sei giocatori andarono a un concerto fino alle 23. Non fecero nulla di male, ma lui lo scoprì e nella partita successiva li lasciò tutti fuori".

L'anno con Allegri

"Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia. Come difensore ho una buona velocità, forza e capacità di uscire palla al piede. Sono in grado anche di lanciarmi in avanti e di segnare, ma l’aspetto tattico è sempre stato una mia lacuna. Ho imparato solo le basi quando sono arrivato in prima squadra al Partizan. Per come vedono il calcio gli italiani ero un po' in ritardo, dato che i loro giocatori iniziano ad apprendere certi concetti fin da giovanissimi".

"Con Amorim controlliamo molto di più le partite"

Pavlovic ha poi elogiato l'attuale allenatore Ruben Amorim, sottolineando soprattutto la sua capacità di valorizzare i giocatori. Il difensore ha citato il rilancio di Yunus Musah, finito ai margini dopo un difficile periodo con Conceição e oggi protagonista anche in ruoli diversi. Secondo il serbo, il Milan è cresciuto anche sul piano tattico: "Con Amorim controlliamo molto di più le partite e subiamo meno ripartenze. Stiamo ancora migliorando, ma la direzione è quella giusta".