Alle volte, i rapporti tra i calciatori e gli allenatori non sono sempre positivi. Non è il caso di Strahinja Pavlovic con Sergio Conceicao, anche se, secondo quanto raccontato dal calciatore serbo, l'allenatore portoghese aveva metodi veramente molto duri.

GLI ANEDDOTI DI PAVLOVIC SU CONCEICAO

In una intervista in patria, il numero 31 rossonero ha rivelato quanto segue: “Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa (ride, ndr). Lui era… È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler". Andiamo in trasferta per una partita e in hotel ci dividiamo; i giocatori sono tra di loro, tutti gli altri restano fuori. Ginocchiere e gomitiere sono obbligatorie in allenamento, che ci siano temperature sotto zero o 35 gradi, devono esserci. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23:00... Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo. Racconto un altro aneddoto: Conceicao era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione; tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire a tutti chi comandava. L’ha fatto apposta (ride, ndr)".

IL METODO AMORIM

Amorim, invece, ha tutt'altro approccio. Lo ha confermato Koni De Winter in una intervista concessa a SportMediaset: "Io direi che è molto umano, è uno di noi, lui ride, si diverte, però quando deve essere serio è serio. Vive con il gruppo, il gruppo lo sente vicino e questo penso che dia una buona sensazione ai giocatori. È bello lavorare per lui e con lui". Differenti gestioni e - in casa Milan si augurano - anche un diverso finale sportivo.