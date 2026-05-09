Lazio, Dele-Bashiru: "Sarri allenatore top, non è facile abituarsi ma ti migliora tanto"
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Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: "Sarri è un allenatore top, sono molto felice di essere allenato da lui, per qualcuno non è facile abituarsi al suo stile di gioco ma migliora tanto i giocatori sia tatticamente che tecnicamente".
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