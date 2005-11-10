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Dele-Bashiru si trasferisce in Grecia: il fratello del laziale firma con l’Aris Salonicco

Dele-Bashiru si trasferisce in Grecia: il fratello del laziale firma con l’Aris Salonicco TUTTOmercatoWEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:41Calcio estero
Il classe '99 lascia il Watford a titolo definitivo firmando un triennale con il club greco

L’Aris Salonicco ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di Ayotomiwa Sherif "Tom" Dele-Bashiru, fratello di Fisayo Dele-Bashiru della Lazio, dal Watford a titolo definitivo. Il centrocampista classe ‘99 lascia dunque l’Inghilterra, dove aveva vestito anche la maglia del Manchester City a livello di giovanili esordendo anche in prima squadra, per trasferirsi in Grecia firmando un contratto triennale con il club giallonero.

Le sue parole

Ai canali ufficiali del club Tom Dele-Bashiru ha parlato così della sua nuova esperienza: “L’Aris rappresenta una nuova sfida nella mia carriera e sono entusiasta di far parte di questo gruppo, ho imparato molte cose su questo club grazie a Benjamin Garret che gioca qui, mi ha dato diverse informazioni sulla mia nuova squadra. - prosegue l’inglese – Entro a far parte di una formazione con grandi ambizioni e non vedo l’ora scendere in campo per lavorare con il mio allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. I tifosi dell'ARIS, che so essere entusiasti e capaci di creare un'atmosfera calorosa, possono essere certi di vedere un giocatore che darà tutto per la loro squadra. Li aspetto allo stadio e insieme faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nella nuova stagione".

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