Lazio, Fernandes dopo il rinnovo: "Grato per la fiducia. Avanti lavorando con umiltà"

Nella giornata di oggi la Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Sanà Fernandes, esterno offensivo classe 2006 talento della formazione Primavera, con la quale in stagione ha messo a referto 19 presenze e 4 gol, ancora in attesa dell'esordio in prima squadra.

Il ragazzo nato in Guinea-Bissau ma con passaporto portoghese ha festeggiato il quadriennale appena firmato con un post sul proprio account Instagram:

"Felicissimo di rimanere legato alla S.S. Lazio e desideroso di continuare a migliorare ogni giorno. Sono molto grato per la fiducia riposta in me e innanzitutto grazie a Dio e alla mia famiglia e a tutti quelli che fanno il tifo per me. Andiamo avanti lavorando sodo con umiltà. È solo l'inizio".