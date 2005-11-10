Lazio, Gudmundsson tornerà dopo la sosta: il callo osseo non si ancora formato

Ci sono brutte notizie per la Lazio e per Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il callo osseo non si è formato e di conseguenza il trequartista islandese tornerà solamente dopo la sosta per le nazionali di metà novembre: ieri a Formello si è sottoposto a dei controlli che non hanno dato gli esiti sperati e Gattuso non potrà dunque contarci per i 3 impegni in una settimana che attendono i biancocelesti.

Gli altri

La Lazio dovrà fare a meno pure di Adam Marusic e Nicolò Rovella perché impiegarli potrebbe causare loro una ricaduta. Matteo Cancellieri tornerà invece tra i convocati, mentre si avvicina il debutto di Danilo Cataldi, che tra Parma e Sassuolo darà il cambio in corsa a Belahyane, diventato un punto fermo della capolista che con l'Inter si divide la testa della classifica del campionato di Serie A.