Lazio, novità importante per Gattuso: Gudmundsson è tornato ad allenarsi in gruppo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 18:23Serie A
autore Simone Bernabei
12.11.2026 18:23Serie A
L'islandese era ai box dalla scorsa sosta per le Nazionali dopo che si era infortunato con la sua Islanda
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Novità importante per Gennaro Gattuso e la sua Lazio. Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, Albert Gudmundsson ha fatto rientro in gruppo e nell'amichevole di sabato sarà probabilmente schierato in campo con un occhio verso la ripresa del campionato contro il Lecce. Resta in forte dubbio, invece, Mattia Zaccagni.
Nei giorni scorsi, lo stesso Gattuso aveva così parlato di Gudmundsson: "Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell'amichevole di sabato prossimo e vediamo. Un conto è allenarsi e fare lavoro a secco, un conto è giocare e andare a ritmi elevati. Speriamo di metterlo nel gruppo come Rovella e Marusic oggi. Lui può fare tanti ruoli, anche al posto di Zaccagni".
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