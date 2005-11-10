Lazio, novità importante per Gattuso: Gudmundsson è tornato ad allenarsi in gruppo

Novità importante per Gennaro Gattuso e la sua Lazio. Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, Albert Gudmundsson ha fatto rientro in gruppo e nell'amichevole di sabato sarà probabilmente schierato in campo con un occhio verso la ripresa del campionato contro il Lecce. Resta in forte dubbio, invece, Mattia Zaccagni.

Nei giorni scorsi, lo stesso Gattuso aveva così parlato di Gudmundsson: "Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell'amichevole di sabato prossimo e vediamo. Un conto è allenarsi e fare lavoro a secco, un conto è giocare e andare a ritmi elevati. Speriamo di metterlo nel gruppo come Rovella e Marusic oggi. Lui può fare tanti ruoli, anche al posto di Zaccagni".