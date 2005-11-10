Lazio, buone notizie per Gattuso: Gudmundsson titolare nell'amichevole con il Mgarr United

Buone notizie in casa Lazio in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra biancoceleste scende in campo alle 11 in amichevole contro il Mgarr United e il tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di schierare dal primo minuto Albert Gudmundsson, che evidentemente è recuperato del tutto e ora ha bisogno solamente di mettere minuti nelle gambe.

La formazione ufficiale della Lazio contro il Mgarr United

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Cataldi, Rovella, Przyborek; Cancellieri, Pinamonti, Gudmundsson. All: Gattuso.