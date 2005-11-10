Lazio, buone notizie per Gattuso: Gudmundsson titolare nell'amichevole con il Mgarr United
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Daniele Najjar
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Oggi alle 10:56Serie A
autore Daniele Najjar
14.11.2026 10:56Serie A
Il tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di schierare dal primo minuto Albert Gudmundsson, che evidentemente è recuperato del tutto.
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Buone notizie in casa Lazio in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra biancoceleste scende in campo alle 11 in amichevole contro il Mgarr United e il tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di schierare dal primo minuto Albert Gudmundsson, che evidentemente è recuperato del tutto e ora ha bisogno solamente di mettere minuti nelle gambe.
La formazione ufficiale della Lazio contro il Mgarr United
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Cataldi, Rovella, Przyborek; Cancellieri, Pinamonti, Gudmundsson. All: Gattuso.
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