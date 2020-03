Lazio, Hagi Jr nel mirino. I Rangers non lo riscatteranno dal Genk

Dopo la sfortunata parentesi alla Fiorentina di qualche stagione fa Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe, sembra destinato a tornare in Italia. Ci sta pensando la Lazio in vista della prossima estate con Igli Tare, ds dei biancocelesti che ha già iniziato a valutare la situazione del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers, sembra aver già deciso di non riscattare il giovane rumeno dal prestito dal Genk e così la Lazio è pronta all’inserimento. Il valore attuale del giocatore si aggira sui 5/6 milioni di euro.