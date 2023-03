Lazio, Hysaj: "Questa vittoria dimostra che possiamo fare grandi cose in futuro"

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria di questa sera in casa del Napoli: "Stiamo crescendo come squadra, questa prova lo dimostra. Abbiamo fatto bene contro un grande Napoli. Sapevamo che questa partita avrebbe potuto darci un cambio di passo, abbiamo fatto vedere che possiamo fare grandi cose anche in futuro. Lo scorso anno ho faticato un po', ora funziona tutto: mi trovo bene e ho tanta fiducia da parte del mister e dei compagni. Eravamo tutti concentrati, da Provedel a Immobile. Il lavoro della difesa è stato di tutto la squadra. Volevamo questa vittoria con tutto il cuore. Questa Lazio può ancora crescere, però non dimentichiamo che non esistono gare facili, bisogna sempre stare attenti. La concentrazione è fondamentale".