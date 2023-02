Lazio, i tifosi protestano per il caro-prezzi: diserteranno anche la gara col Cluj

La Lazio approccia alla Conference League con l’Olimpico deserto: sono appena 8mila - riporta infatti l'edizione romana del Corriere della Sera - i biglietti venduti per la gara di domani con i rumeni del Cluj. In molti - si legge - lamentano i prezzi troppo alti per i biglietti: fatta eccezione per i ridotti (gli under 16 pagano 5 euro), per entrare in curva e Distinti servono 14 euro (più prevendita), tanto quanto hanno pagato il tagliando in Tribuna (Monte Mario e Tevere) gli abbonati della Roma che l’anno scorso hanno assistito alla semifinale con il Leicester. I tifosi, quindi, ai quali il prefetto ha vietato la trasferta a Salerno per domenica pomeriggio - conclude il Corsera - diserteranno in massa anche la gara col Cluj.