Lazio, il Manchester United rischia di mollare Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera la Lazio sarà impegnata nell'amichevole contro il Bournemouth, ma la attenzioni sono sempre rivolte al mercato. Milinkovic-Savic resterà a riposo ma, come riporta Il Messaggero, il Manchester United minaccia di ritirarsi dalla corsa al centrocampista serbo: se dovessero essere spesi 80 milioni per Maguire, difensore del Leicester, oltre a quelli per Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, i Red Devils non avrebbero più possibilità di investire tanti soldi, a meno che non esca Paul Pogba.