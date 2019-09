Lazio, Inzaghi: "Dopo il derby avrei voluto giocare subito. C'è amarezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio riparte dopo il pareggio nel derby con la Roma, caratterizzato dai tanti legni colpiti. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è tornato sull'argomento: "Beh, ripensando al derby, io avrei voluto giocare subito. È normale che ci fosse amarezza in tutti noi: è un pareggio che brucia, però rimane la prestazione che è stata fatta molto bene. Questo deve trasformarsi in carica agonistica, avremo bisogno di una grande prestazione".