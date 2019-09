© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere l'esclusione di Ciro Immobile dall'undici titolare della Lazio contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha così commentato il momento dell'attaccante: "L'avevo visto bene sin da subito. Se n'è parlato tanto prima dell'Inter, ho visto molto bene Caicedo, quindi ho optato per quella scelta. Il cambio criticato da voi per Caicedo è stato fatto perché aveva chiesto lui la sostituzione, altrimenti avrebbe continuato. A fine gara devo analizzare altro, non i cambi richiesti. Se Immobile mi dimostrerà che sta bene, sicuramente giocherà".