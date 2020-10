Lazio, Inzaghi: "Parolo in difesa opzione per la Champions. Ha dimostrato di poterlo fare"

Scelte in ottica Borussia Dortmund per Simone Inzaghi, che in conferenza ammette come il pensiero del ritorno in Champions della sua Lazio sia presente anche in ottica formazione anti-Sampdoria: "Anche se nella mia testa c'è solo il prossimo avversario, che ha fatto un'ottima gara prima della sosta a Firenze. Parolo in difesa meglio di Leiva? Per la Champions ci penseremo e vedremo se recupererà qualche altro giocatore. Marco ha dimostrato che può farlo, è duttile ed è importante per noi. Domani potrà aiutarci sicuramente".