Lazio, l'invasione di Formello: una meritata festa alla ripresa

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando si vincono due trofei nazionali su tre a disposizione, non si può non festeggiare. Soprattutto se si è ridosso di capodanno, che porterà il gruppo di Simone Inzaghi in un 2020 che dovrà essere l’anno della consacrazione. Lotito ha avvisato di non fare voli pindarici, dunque meglio procedere passo dopo passo, perché a fine stagione manca ancora troppo e tanto può ancora succedere. Dicevamo allora dei festeggiamenti, che ci saranno oggi a Formello per l’allenamento delle ore 15 a porte aperte. I tifosi potranno baciare, virtualmente, la Supercoppa vinta domenica scorsa a Riyad contro la Juventus e ringraziare tutti i protagonisti. La Lazio aprirà i cancelli della sua casa per permettere a tutti di partecipare a una giornata, a un momento, che verrà ricordato a lungo. D'altronde non capita tutte le stagioni di vincere Coppa Italia e Supercoppa e di chiudere l’anno al 3° posto in classifica.

Ci sarà un’invasione al ‘Fersini’, con gli spalti che si riempiranno già da un’ora prima dell'appuntamento fissato. Ragazzi e ragazze. Bambini e bambine. Padri e madri. Nonni e nonne. Tutti colorati di bianco e celeste, perché il 2019, nonostante diversi passaggi a vuoto, rimane un anno super positivo per la Lazio. Reduce da 8 successi consecutivi in campionato, alcuni avrebbero voluto evitare la sosta per continuare a giocare. La squadra era sì in fiducia, in palla e in uno stato di grazia, ma aveva anche bisogno di riposare e staccare un attimo la presa. Per questo sarà fondamentale la carica che i tifosi daranno oggi ai giocatori, che dovranno avere la capacità di riattaccarla subito per continuare a mettere punti in tasca. Domenica (ore 12.30) ci sarà la trasferta a Brescia (settore ospiti già tutto esaurito) per poi chiudere il girone d’andata contro il Napoli all’Olimpico il sabato successivo. Due gare fondamentali, soprattutto quella con i partenopei, in ritardo in classifica di 12 punti ma con una partita in più. Passo dopo passo, però. Il pensiero oggi deve essere rivolto soltanto all’abbraccio di Formello, perché quando si vincono 2 trofei nazionali su 3 a disposizione non si può non festeggiare a dovere.