Lazio, la prima gioia di Kamada: "Il gol non poteva arrivare in una notte più bella di questa"

Dopo il gol del 2-1, il suo primo in Serie A, Daichi Kamada ha portato alla vittoria la Lazio. Al termine del match è intervenuto ai mcirofoni di Lazio Style Channel così: "Una notte speciale, non poteva arrivare il gol in una serata così bella. Sono veramente felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Emozione importante".