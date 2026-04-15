Kamada: "Sembrava tutto fatto per restare alla Lazio, non so cosa sia successo con Lotito"
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno in Conference League contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale del torneo, il centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada ha ricordato anche la sua avventura alla Lazio nella stagione 2023-2024:
Che ricordo ha della Lazio?
"Alla Lazio ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".
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