Lazio, Luis Alberto aspetta la Spagna ma ha dato la propria parola a Immobile

Aspetta di tornare a casa, in Spagna. Non è più un mistero e Sarri, non che ce ne fosse bisogno, nella conferenza di martedì ha dato un’ulteriore conferma. In attesa che il suo desiderio si avveri, Luis Alberto è deciso a comportarsi da professionista e a dare il meglio con la Lazio. Mercoledì a Lecce non ha giocato per un problema al collaterale, nonostante nei giorni precedenti abbia provato ad allenarsi in gruppo: il 1 gennaio, nel giorno libero, era in palestra da solo a Formello. Spera di rientrare per domenica contro l’Empoli: la sua presenza è fondamentale, ha qualità che nessun altro ha in rosa.

Non è una situazione nuova. Anche l’anno scorso Luis Alberto voleva tornare in Spagna salvo rimanere e risultare molto importante per la causa sarriana: ha chiuso con 5 gol e 12 assist. Lo è stato anche in questa prima parte di stagione (4 reti e 2 assist) e se rimarrà vorrà esserlo anche fino a giugno. Lo ha confermato Immobile: “Dopo le vacanze l’ho visto motivato. Purtroppo contro l'Almeria ha subito un colpo al collaterale, in campo non ce la faceva: non riusciva a calciare di sinistro e negli appoggi era infastidito. Ho parlato con lui: ha detto che fino a quando resterà qua darà il massimo e farà quello che ha sempre fatto. Come ha detto Sarri non vedo problemi tra i due”.

A detta di Immobile, l’atteggiamento è quello giusto: sui social, prima della partita di mercoledì, ha postato una foto della tv durante Lecce-Lazio con un messaggio di carica per i suoi compagni. Magari l’Empoli domenica può essere l’occasione giusta per trasformare le parole in fatti.