Lazio, Lulic è in Svizzera per la caviglia: ritorno dopo Pasqua e 14 giorni di quarantena

Il capitano della Lazio Senad Lulic in questo momento si trova in Svizzera dove sta effettuando una serie di visite di controllo per la caviglia operata a febbraio. Dopo Pasqua dovrebbe rientrare a Roma per iniziare a pensare alla ripresa in vista del ritorno in campo. Rientrando da un paese straniero, dovrà stare fermo per 14 giorni come previsto dalle regole anti-Covid e poi potrà riaffacciarsi dalle parti di Formello. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.