Lazio, Mateus Uribe a parametro zero per sostituire Marcos Antonio. L'alternativa è Torreira

La Lazio ha già in mente l'eventuale sostituto di Marcos Antonio nella prossima stagione. Qualora i biancocelesti riuscissero a vendere il centrocampista brasiliano, punterebbero dritti infatti sul colombiano del Porto Mateus Uribe. Il 32enne è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare quindi a parametro zero.

L'alternativa - scrive sempre Il Messaggero - è il pupillo di Sarri Lucas Torreira, oggi al Galatasaray.