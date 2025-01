Ufficiale Un vecchio obiettivo della Lazio è svincolato: Uribe ha risolto il contratto con l'Al-Sadd

Nell'estate del 2023 era stato cercato a lungo dalla Lazio, ma alla fine aveva scelto di trasferirsi in Qatar. Un anno e mezzo dopo, Andrés Mateus Uribe Villa è svincolato: il centrocampista colombiano ha infatti risolto nelle scorse ore il suo contratto con l'Al-Sadd.

Uribe, 33 anni, potrebbe tornare in Sudamerica o in Messico. Nel 2019 aveva lasciato il Club America per volare in Europa e vestire la maglia del Porto, con cui ha disputato 176 partite (15 gol e 8 assist) e vinto sei trofei.