ufficiale Lazio, sfuma l'obiettivo Mateus Uribe. Il colombiano si trasferisce all'Al Sadd

Mateus Uribe saluta il Porto a parametro zero e vola in Qatar. Il centrocampista colombiano, ormai ex obiettivo della Lazio per rinforzare la mediana di Sarri, ha accettato l'offerta dell'Al Sadd. Questo l'annuncio della sua nuova avventura sul profilo Twitter del club saudita: