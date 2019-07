© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitolo uscite in casa Lazio, sulle pagine odierne de Il Messaggero. In difesa uno degli esuberi è Wallace, vicino a trasferirsi in Inghilterra al Wolverhampton. La formula sarebbe quella del prestito oneroso, a 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il suo agente Jorge Mendes sta lavorando all'affare, oltre che alle cessioni di Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica.