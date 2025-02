Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: out Dia, c'è Pedro. Conte cambia modulo, Raspadori dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match in programma oggi alle 18, valido per la 25ª giornata di Serie A. In casa Lazio il dubbio era legato alla trequarti: Dia non è al meglio dopo il problema di Monza, Baroni al suo posto lancia Pedro con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati, alle spalle di Castellanos. Per il resto tutto confermato.

Dall'altro lato Conte dopo aver perso per infortunio David Neres cambia sistema di gioco. L’allenatore del Napoli abbandona per ora il 4-3-3, adottato dalla 5ª giornata contro la Juve, e passa al 3-5-2. I tre di difesa davanti a Meret sono Rrahmani, Buongiorno, al rientro dopo l’infortunio, e Juan Jesus. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra, completa il reparto di centrocampo il solito terzetto formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. Nel duo d’attacco chance dal 1’ per Raspadori, che affianca Lukaku.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Dia, Noslin, Ibrahimovic.

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte